Limoges Music Vibes Daniel Zimmermann CCM Jean Gagnant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Limoges Music Vibes Daniel Zimmermann

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22 18:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Incontournable tromboniste de la scène française depuis 20 ans, compagnon de route de Thomas de Pourquery, du Sacre du Tympan, de Nougaro, Manu Dibango, Tony Allen et tant d’autres, Daniel Zimmermann nous guide avec jubilation, tendresse au travers des errements de l’être humain. Cette relecture très personnelle de l’œuvre de Serge Gainsbourg est d’un lyrisme rare ou sa musique inventive et lumineuse fait de chaque concert un moment mémorable et organique.

Concert gratuit proposé dans le cadre de Limoges Music Vibes 2026, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Il est conseillé d’arriver 45 minutes avant le début du spectacle. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Limoges Music Vibes Daniel Zimmermann

L’événement Limoges Music Vibes Daniel Zimmermann Limoges a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Limoges Métropole