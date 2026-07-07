Limoges Music Vibes Sly Johnson Patinoire Olympique municipale de Limoge Limoges

Informations pratiques

Limoges

Limoges Music Vibes Sly Johnson

Patinoire Olympique municipale de Limoge Boulevard des Petits Carmes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

En 2019, Sly Johnson ouvre le 14e Festival Éclats D’Émail Jazz Édition ! Un Opéra sous emprise et le succès d’un 1er rendez-vous avec Limoges ! Désormais Mister Johnson , c’est Sly qui reprend le pouvoir. Une nouvelle production dense et variée sans concession, pensée, jouée et incarnée comme jamais. Une voix et un groove inimitable forgés par bientôt 30 ans de carrière, le beatbox comme instrument de composition ainsi que des constructions harmoniques uniques, qui font tout son langage et rendent son nouvel opus unique.

Concert gratuit proposé dans le cadre de Limoges Music Vibes 2026, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Il est conseillé d’arriver 45 minutes avant le début du spectacle. .

Patinoire Olympique municipale de Limoge Boulevard des Petits Carmes Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Limoges Music Vibes Sly Johnson

L’événement Limoges Music Vibes Sly Johnson Limoges a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Limoges Métropole