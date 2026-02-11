Limoges Tatoo Show Pavillon Buxerolles Limoges

Limoges Tatoo Show

Pavillon Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

C’est reparti pour une nouvelle édition du Salon du tatouage de Limoges au Pavillon Buxerolles. Avec le retour des concours des plus beaux Tatouages. Plus de 100 tatoueurs réunis le temps d’un week-end. Vous y retrouverez des Stand Piercings, des stands artisanaux et créateurs , bijoux , déco etc , des Shows, des concerts, de la restauration avec des food trucks locaux. .

