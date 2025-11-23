Limoges Urban Trail Hotel de Ville Limoges

Limoges Urban Trail

Le concept de l’événement est simple un Urban Trail dans les rues de Limoges et à la découverte de ses monuments, mélangeant 50% de sport, 50% de patrimoine pour 100% d’expérience ! Accessible aux sportifs de tous niveaux grâce à la course chronométrée et la randonnée. Parcourez rues pavées, escaliers et lieux emblématiques pour une expérience immersive unique. Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, relevez ce défi inoubliable au cœur de la ville !

Inscriptions, informations pratiques à partir du mois janvier 2026 sur le site web en lien. .

Hotel de Ville 9 Place Léon Betoulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine challengeentreprise@limogesathle87.fr

