LIMOUX BRASS FESTIVAL SPANISH BRASS ET SOCIETAT UNIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA DE GUADASSUAR, Limoux

LIMOUX BRASS FESTIVAL SPANISH BRASS ET SOCIETAT UNIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA DE GUADASSUAR

29 Avenue André Chénier Limoux Aude

Tarif : 92.9 – 92.9 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 20:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Première partie Fondé en 1989, le quintette Spanish Brass est aujourd’hui l’un des ensembles de cuivres les plus prestigieux au monde.

Lauréats d’un Latin Grammy en 2017, ils se produisent sur les cinq continents et collaborent avec des compositeurs et orchestres de renommée internationale.

Virtuosité, énergie et humour caractérisent leur style, qui séduit autant les mélomanes avertis que le grand public.

Leur rôle de parrain du Limoux Brass Festival 2026 est une immense fierté et incarne parfaitement nos valeurs de transmission et d’excellence.

Deuxième partie: La Banda de Guadassuar est l’un des fleurons de la tradition musicale valencienne.

Avec plus d’une centaine de musiciens, elle incarne la puissance collective et festive des grandes harmonies espagnoles.

Leur répertoire mêle œuvres populaires, arrangements festifs et créations contemporaines, toujours avec la même ferveur.

Leur venue à Limoux promet un final spectaculaire, aux couleurs de la Méditerranée, où la musique devient une véritable célébration populaire.

29 Avenue André Chénier Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 69 69 87 contact@limouxbrass.fr

English :

Opening act: Founded in 1989, the Spanish Brass quintet is now one of the world?s most prestigious brass ensembles.

Winners of a Latin Grammy in 2017, they perform on five continents and collaborate with internationally renowned composers and orchestras.

Virtuosity, energy and humor characterize their style, which appeals to music-lovers and the general public alike.

Their role as patron of the Limoux Brass Festival 2026 is a source of immense pride, and perfectly embodies our values of transmission and excellence.

Second part: La Banda de Guadassuar is one of the jewels in the crown of Valencian musical tradition.

With over a hundred musicians, it embodies the collective, festive power of the great Spanish harmonies.

Their repertoire blends popular works, festive arrangements and contemporary creations, always with the same fervor.

Their visit to Limoux promises a spectacular finale in the colors of the Mediterranean, where music becomes a veritable popular celebration.

