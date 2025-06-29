Limouzi Film Fest

Brie Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 23:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Festival international dédié au cinéma sur la campagne. Un autre regard sur la ruralité. Cinéastes, artistes et publics exploreront d’autres manières de raconter, de créer et de partager. Le cinéma s’invite à la campagne, la création respire, les idées se mêlent à la convivialité pour valoriser toutes les formes d’expression qui explorent le monde rural.

En s’implantant dans le Limousin, le festival montre que la ruralité peut aussi être un centre culturel à part entière. L’ancrage territorial devient une force la campagne offre une atmosphère conviviale, des lieux atypiques et un public curieux qui pour faire vivre le festival avec enthousiasme.

Rencontres avec des réalisateurs, débats sur la place de la campagne dans l’imaginaire culturel, projection des films sélectionnés rythmeront ces journées, ouvertes à l’échange et à la réflexion. Remise de prix pour célébrer les œuvres primées .

Brie Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 33 33 67 productiontoutvabien@gmail.ccom

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English : Limouzi Film Fest

L’événement Limouzi Film Fest Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-03-10 par Terres de Limousin