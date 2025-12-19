Visite guidée du château de Brie et de sa grange médiévale, à l’occasion du 5e Salon des artisans du patrimoine., Château de Brie, Champagnac-la-Rivière

Visite guidée du château de Brie et de sa grange médiévale, à l’occasion du 5e Salon des artisans du patrimoine. 19 et 20 septembre Château de Brie Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Château : visite commentée de l’intérieur entièrement meublé. Départs toutes les 30 minutes, pour une durée d’environ 45 minutes. Visites proposées en français et en anglais.

5e Salon des artisans du patrimoine : installé dans la grange médiévale et dans le parc du château, il réunit une quinzaine d’artisans. Ils présentent des objets issus des ressources traditionnelles de la région et réalisés selon des méthodes et des outils anciens. Certains travailleront sur place et partageront leur savoir-faire avec le public.

Dans le parc : jeux anciens, buvette, exposition de voitures anciennes avec Rétro Machines Bandiat-Tardoire, spectacle de musique folklorique avec Les Baladins du Limousin le dimanche, promenades à cheval le dimanche.

Samedi soir : concert Clap Opera. Gala Damen revisite de grands airs d’opéra et leurs adaptations modernes.

Château de Brie Château de Brie, 87150 Champagnac-la-Rivière Champagnac-la-Rivière 87150 La Grange-Neuve Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 76 03 00 54 http://chateaudebrie.fr https://twitter.com/BrieChateau;https://www.facebook.com/chateaudebrie/ Ce château (construit en 1484) est situé sur la route Richard Cœur de Lion et dans le PNR Limousin-Périgord. Il est classé au titre des Monuments historiques.

Les éléments les plus remarquables du château (entièrement meublé) sont la voûte terminale du donjon, une magnifique salle-à-manger Renaissance et un surprenant salon parisien du XIXème au décor de stucs.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château et sa grange médiévale (utilisée pour de l’événementiel).

Profitez aussi du 5ème Salon des Artisans du Patrimoine ! À 30 min au sud de Limoges, à 45 min au nord de Périgueux. Parkings.

Château : visite commentée de l’intérieur entièrement meublé. Départs toutes les 30 minutes, pour une durée d’environ 45 minutes. Visites proposées en français et en anglais.

©Château de Brie