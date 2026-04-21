L’individu derrière l’espèce : comment redonner un visage à la biodiversité Maison Paris Nature Paris
L’individu derrière l’espèce : comment redonner un visage à la biodiversité Maison Paris Nature Paris samedi 30 mai 2026.
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Conférence]
Nuisible, envahisseuse, alliée ou meilleure amie ? À chaque espèces une étiquette est assignée par la société !
Ensemble, nous décrypterons comment le jargon naturaliste, les lois ou la science peuvent impacter notre empathie (ou son absence), nous interrogerons nos contradictions et réfléchirons à la place de la compassion animale dans le monde naturaliste.
Au programme : introduction à quelques notions, suivie d’un débat libre, sans griffes ni crocs !
Le samedi 30 mai 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T16:30:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv
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