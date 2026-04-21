L’individu derrière l’espèce : comment redonner un visage à la biodiversité Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

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[Conférence]



Nuisible, envahisseuse, alliée ou meilleure amie ? À chaque espèces une étiquette est assignée par la société !

Ensemble, nous décrypterons comment le jargon naturaliste, les lois ou la science peuvent impacter notre empathie (ou son absence), nous interrogerons nos contradictions et réfléchirons à la place de la compassion animale dans le monde naturaliste.

Au programme : introduction à quelques notions, suivie d’un débat libre, sans griffes ni crocs !

Le samedi 30 mai 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T16:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

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