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Line – Compagnie Betty BoiBrut’ Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

mercredi 26 mai 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne

Line – Compagnie Betty BoiBrut’ Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
mercredi 26 mai 2027
Fin
mercredi 26 mai 2027
Heure de début
15:30
Lieu
Centre culturel Pôle Sud
Adresse
1 rue de la conterie
Ville
35131 Chartres-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 10 à 5€

Line, simple cordelette de coton à l’œil étincelant est le seul être vivant de cette composition abstraite, elle s’ennuie et cherche désespérément un ami avec qui jouer. En créant Jo, elle espère trouver un partenaire fidèle. Une épopée initiatique sur les conflits et l’empathie, pour explorer les liens humains et imaginer l’avenir.

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