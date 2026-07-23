AGENDA · Chartres-de-Bretagne
Line – Compagnie Betty BoiBrut’ Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne
mercredi 26 mai 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne
Informations pratiques
Line, simple cordelette de coton à l’œil étincelant est le seul être vivant de cette composition abstraite, elle s’ennuie et cherche désespérément un ami avec qui jouer. En créant Jo, elle espère trouver un partenaire fidèle. Une épopée initiatique sur les conflits et l’empathie, pour explorer les liens humains et imaginer l’avenir.
À voir aussi à Chartres-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine)
- Fly me to the moon – Leandre Clown Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne 27 septembre 2026
- Lass Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne 10 octobre 2026
- Rouge Courroux – Collectif Les Becs Verseurs – Marina Le Guennec Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne 17 octobre 2026
- Bach Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne 12 novembre 2026
- Hatiao Club – Compagnie La Levée Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne 11 décembre 2026