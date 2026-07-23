Line – Compagnie Betty BoiBrut’ Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Line, simple cordelette de coton à l’œil étincelant est le seul être vivant de cette composition abstraite, elle s’ennuie et cherche désespérément un ami avec qui jouer. En créant Jo, elle espère trouver un partenaire fidèle. Une épopée initiatique sur les conflits et l’empathie, pour explorer les liens humains et imaginer l’avenir.