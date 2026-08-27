L’insolent Roland Garros Centre Culturel Les Tourelles Vouziers
jeudi 18 février 2027 · Centre Culturel Les Tourelles · Vouziers
Informations pratiques
Vouziers
L’insolent Roland Garros
Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers Ardennes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-18
fin : 2027-02-18
Date(s) :
2027-02-18
Écrit par Eric Bouvron et Vincent Roca, ce spectacle palpitant nous plonge dans l’intimité d’un homme qui préfère risquer sa vie à pile ou face plutôt que de finir deuxième. Destiné à une carrière tranquille d’avocat, le jeune Roland choisit une toute autre voie celle du ciel, du risque et de la vitesse. L’aviation naissante devient son terrain de jeu. Ce qui commence comme une aventure excitante entre amis se transforme rapidement en une obsession dévorante être le premier, partout, tout le temps. Jusqu’où volera-t-il avant que le ciel ne se referme ? Durée 1h30 Dès 8 ans Avec Sylvain Begert, Florient Jousse, Thomas Lapen, Laura Woody
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Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr
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English :
Written by Eric Bouvron and Vincent Roca, this thrilling show takes us into the inner world of a man who would rather risk his life on a coin toss than finish second. Destined for a quiet career as a lawyer, young Roland chooses a completely different path: one of the skies, risk, and speed. The nascent world of aviation becomes his playground. What begins as an exciting adventure among friends quickly turns into a consuming obsession: to be first, everywhere, all the time. How far will he fly before the sky closes in on him? Runtime: 1 hour 30 minutes | Ages 8 and up | Starring Sylvain Begert, Florient Jousse, Thomas Lapen, Laura Woody
L’événement L’insolent Roland Garros Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme
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