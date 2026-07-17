L’Instant Bib’, Médiathèque de Joué-lès-Tours, Joué-lès-Tours
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Joué-lès-Tours · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
L’Instant Bib’ Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Limité à 12 tout-petits + parents
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Avec l’Instant Bib’, les 0-3 ans et leurs parents ont leur rendez-vous bi-mensuel à la Médiathèque, le samedi matin.
Entre deux biberons, lectures, comptines et jeux de doigts sont au programme pour faire partager aux plus jeunes le plaisir des histoires et des images
Médiathèque de Joué-lès-Tours rue du 8 mai 1945 – 37300 -JOUE- LES-TOURS Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02.47.73.32.00 https://mediatheque.jouelestours.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02.47.73.32.00 »}]
Biblis en folie 2026
©VILLE DE JOUE-LES-TOURS
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