L’Instant Bib’, Médiathèque de Joué-lès-Tours, Joué-lès-Tours

Informations pratiques

L’Instant Bib’ Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Limité à 12 tout-petits + parents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Avec l’Instant Bib’, les 0-3 ans et leurs parents ont leur rendez-vous bi-mensuel à la Médiathèque, le samedi matin.

Entre deux biberons, lectures, comptines et jeux de doigts sont au programme pour faire partager aux plus jeunes le plaisir des histoires et des images

Médiathèque de Joué-lès-Tours rue du 8 mai 1945 – 37300 -JOUE- LES-TOURS Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02.47.73.32.00 https://mediatheque.jouelestours.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02.47.73.32.00 »}]

Biblis en folie 2026

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