L’instrumenthèque : à vous de jouer !, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

L’instrumenthèque : à vous de jouer ! Samedi 17 octobre, 10h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00

Ces ateliers sont l’occasion idéale de prendre en main une guitare folk, un clavier ou une batterie, de faire vos premiers pas et de partager un moment musical convivial. Pour cette séance : découverte de la guitare folk.

Des ateliers organisés en partenariat avec PAMA, pour explorer, essayer… et peut-être révéler une nouvelle passion !

10h30 et 11h pour les 7-12 ans et 11h30 tout public à partir de 13 ans

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

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