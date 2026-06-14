L’Intégrale #2 : Meredith Monk – On Behalf Of Nature Bibliothèque Buffon Paris

Proposée par l’équipe musique de la Bibliothèque Buffon, ‘L’Intégrale’ vous propose de prendre le temps de s’immerger dans l’écoute d’une œuvre ou d’un

album dans son entier. Une écoute intégrale précédée d’une petite présentation.

Pour cette nouvelle séance de ‘L’intégrale’, nous profitons de la thématique La nature source d’inspiration de l’édition 2026 de L’Automne de la science dans les bibliothèques parisiennes pour partir à la rencontre d’une musicienne « hors normes »…

Depuis six décennies, la chanteuse et compositrice Meredith Monk (née en 1942) explore ce qu’elle appelle le « discours primordial », ces sons non verbaux émis par la voix qui s’étendent en dessous et au-delà du langage, exprimant « ce pour quoi nous n’avons pas de mots ». Cette exploration l’a menée à créer de la musique décrite par The New Yorker comme simultanément « viscérale et éthérée, brute et passionnée », un art qui « chante, danse et médite sur des forces éternelles ».

Avec l’album ‘On Behalf Of Nature’ (sorti sur le label ECM en 2016) Meredith Monk aborde les thèmes de l’écologie et du changement climatique. Elle explique que cette œuvre est « une méditation sur notre connexion intime à la nature, ses structures internes, la fragilité de son écologie et notre interdépendance. » Les voix et les instruments ont une importance égale : parfois entendus séparément, parfois mélangés pour former un son nouveau et mystérieux, ils sont assemblés pour former des paysages sonores complexes et stratifiés bien que transparents.

Samedi 3 octobre 2026 à 15h, auditorium de la bibliothèque, entré libre.

Une écoute, à l’auditorium de la bibliothèque Buffon, de l’album ‘On Behalf Of Nature’ (2016) de Meredith Monk, dans son intégralité.

Le samedi 03 octobre 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T16:30:00+02:00

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

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