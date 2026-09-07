« L’interdit », Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

« L’interdit » 20 et 21 novembre Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) Nord

10/5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T21:50:00+01:00

Fin : 2026-11-21T18:00:00+01:00 – 2026-11-21T19:20:00+01:00

d’après « la petite pièce en haut de l’escalier » de Carole Fréchette – Par la Cie En tous lieux-

Mise en scène : Catherine Moretto avec Patrick Cools, Lou Chiron-Allard, Edith Deleporte, Hélène Coesnon, Dominique Hache , Fadia Djebli.

Grâce vient d’épouser Henri. Un merveilleux mariage avec des centaines d’invités. Henri lui a donné sa maison, une immense maison avec dix chambres d’amis. Il l’encourage à la décorer dans le plus grand luxe, à la faire sienne. Jenny, la discrète et dévouée domestique, veille à l’organisation impeccable de la demeure.

Jocelyne, la mère de Grâce, exulte de bonheur, satisfaite de la vie de Princesse que va pouvoir mener sa fille. Anne, sa soeur, la bouscule en la taquinant sur cette même vie de conte de fées.

Mais Grâce n’a qu’une idée en tête : entrer dans la petite pièce en haut de l’escalier dont l’accès a été formellement interdit par Henri…

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Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) 59650-Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09 64 12 87 32 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100057450880236 »}]

Quel secret renferme la petite pièce interdite en haut de l’escalier ? Théâtre