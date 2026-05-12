Linval Thompson x Big Red Backed by Irie Ites Tours
Linval Thompson x Big Red Backed by Irie Ites Tours samedi 19 septembre 2026.
Tours
Linval Thompson x Big Red Backed by Irie Ites
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 23:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Véritable pilier du reggae jamaïcain, Linval Thompson incarne à lui seul l’histoire vivante du roots.
Linval Thompson x Big Red
Natty dread, bass culture & Lion of Judah — opening massif
Véritable pilier du reggae jamaïcain, Linval Thompson incarne à lui seul l’histoire vivante du roots. De ses classiques des années 70 à ses productions toujours affûtées, il traverse les époques avec une même ligne un reggae conscious, militant et profondément spirituel. Un vétéran au charisme intact, capable de faire vibrer chaque session comme à Kingston.
À ses côtés, Big Red, figure majeure du reggae français et moitié de Raggasonic, perpétue l’héritage en version sound system. Flow incisif, énergie brute, textes engagés il balance ses classiques comme ses titres récents avec une intensité toujours aussi frontale. 22 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
A true pillar of Jamaican reggae, Linval Thompson embodies the living history of roots.
L’événement Linval Thompson x Big Red Backed by Irie Ites Tours a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 37
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