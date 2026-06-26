Informations pratiques

Chorges

Lire à la Plage

Baie de Chanteloube et Baie St Michel Chorges Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Venez lire et jouer à la plage !

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Baie de Chanteloube et Baie St Michel Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr

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English :

Come read and play %E0 at the beach!

L’événement Lire à la Plage Chorges a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon