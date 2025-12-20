Lire à Limoges 2026 Place Blanqui Limoges

Lire à Limoges 2026

Place Blanqui Le Manège Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Lire à Limoges propose une expérience renouvelée pour les auteurs et les lecteurs dans un lieu exceptionnellement ouvert au public. Organisé par la Ville de Limoges avec les librairies indépendantes et l’agence Les Belles Pages, l’événement réunit près de 200 auteurs et célèbre toutes les littératures générale, régionale, polar, manga, bande dessinée et jeunesse.

Nouveauté 2026, le salon investit le Manège, lieu historique au cadre singulier, ainsi que l’Hôtel de Ville pour les remises de prix et la Bfm centre-ville, pour les rencontres et grands entretiens.

Programmation et liste des participants à venir. .

Place Blanqui Le Manège Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 61 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lire à Limoges 2026

L’événement Lire à Limoges 2026 Limoges a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Limoges Métropole