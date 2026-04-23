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Lire autrement avec une liseuse Montargis

Lire autrement avec une liseuse Montargis

Lire autrement avec une liseuse Montargis mardi 26 mai 2026.

Adresse : 2 Rue Franklin Roosevelt

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Montargis

Lire autrement avec une liseuse

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:00:00
fin : 2026-05-26 19:30:00

Date(s) :
2026-05-26

Lire autrement avec une liseuse
Venez prendre en main une liseuse et découvrir une nouvelle façon de lire. Vous apprendrez à naviguer dans le menu, à régler la taille du texte, la luminosité et à emprunter facilement les ebooks proposés par la plateforme Agorame.   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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English :

Reading differently with an e-reader

L’événement Lire autrement avec une liseuse Montargis a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MONTARGIS

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