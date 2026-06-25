Lire dans l’herbe Montmorillon
Lire dans l’herbe Montmorillon jeudi 9 juillet 2026.
Montmorillon
Lire dans l’herbe
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Lectures pour enfant dans les jardins de la médiathèque
Installez-vous confortablement sur les coussins, chaises longues, à l’ombre des arbres du jardin de la médiathèque, pour un temps de lecture d’albums. Venez découvrir la belle sélection d’histoires et écouter ces lectures participatives.
Gratuit, ouvert à tous .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
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English : Lire dans l’herbe
L’événement Lire dans l’herbe Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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