Lussac-les-Châteaux

Lire en transat

Rue de l’Étang Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09

15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.

Venez à l’étang de Lussac-les-Châteaux découvrir L’eau dedans dehors d’Alexandra Castagnetti à 16h. .

Rue de l’Étang Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 81 mediatheque@lasabline.fr

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English : Lire en transat

L’événement Lire en transat Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne