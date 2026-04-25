Lire en transat Lussac-les-Châteaux
Lire en transat Lussac-les-Châteaux jeudi 9 juillet 2026.
Lussac-les-Châteaux
Lire en transat
Rue de l’Étang Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09
15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.
Venez à l’étang de Lussac-les-Châteaux découvrir L’eau dedans dehors d’Alexandra Castagnetti à 16h. .
Rue de l’Étang Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 81 mediatheque@lasabline.fr
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English : Lire en transat
L’événement Lire en transat Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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