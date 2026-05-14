Lussac-les-Châteaux

SPORTEZ-VOUS BIEN 2026 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-07-07 19:30:00

Date(s) :

2026-07-07

La Communauté de Communes Vienne & Gartempe organise la 5e édition de Sportez-Vous Bien . Cet évènement se déroulera sur 12 communes du territoire du 6 au 21 juillet 2026.

L’opération Sportez-Vous Bien , ce sont des activités sportives, gratuites, ouvertes à tous (à partir de 4 ans) et quasiment tous les jours pendant deux semaines avec une quarantaine de partenaires. Le but de cet évènement est l’initiation et la découverte des différents sports pour un public intergénérationnel. Quelques-unes de ces activités seront sur inscription. En 2025, 1 507 personnes ont participé.

La plateforme d’inscription ouvrira le jeudi 18/06 à 8h30 https://www.vienneetgartempe.fr/vivre/sport-loisirs/activites-sportez-vous-bien-2026/

Activités proposées activités physiques pour votre santé (10h30-15h30), jujitsu, body taïso, self-défence, judo, baby gym (16h30-19h30), zumba (18h-19h30) .

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 87 32

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English : SPORTEZ-VOUS BIEN 2026 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

L’événement SPORTEZ-VOUS BIEN 2026 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne