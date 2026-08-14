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Lisa Berri Quartet – « Odyssée » Le Baiser Salé Paris

mercredi 28 octobre 2026 · Le Baiser Salé · Paris

Lisa Berri Quartet – « Odyssée » Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
Le Baiser Salé
Adresse
58 Rue des Lombards
Ville
75001 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 20 à 28 euros.</p>

Lisa Berri nous ouvre ce voyage intime, onirique, avec ses compositions aux textes subtiles et aux mélodies veloutées. Elle est accompagnée de musiciens exceptionnels, qui, de leurs riches univers et de leur virtuosité, apportent encore profondeur et intensité à cette Odyssée.

« Une Odyssée », celle de Lisa Berri, nous emmène parcourir les paysages intérieurs que traverse une vie, et nous raconte les histoires qui la composent comme une épopée. Chaque sentiment est une aventure ; l’amour, les batailles, les victoires, les blessures… et le chemin en vaut toujours la peine !
Le mercredi 28 octobre 2026
de 21h00 à 23h00
payant

De 20 à 28 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-28T22:00:00+01:00
fin : 2026-10-29T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-28T21:00:00+02:00_2026-10-28T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards  75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/


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