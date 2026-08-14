Informations pratiques

Lisa Berri nous ouvre ce voyage intime, onirique, avec ses compositions aux textes subtiles et aux mélodies veloutées. Elle est accompagnée de musiciens exceptionnels, qui, de leurs riches univers et de leur virtuosité, apportent encore profondeur et intensité à cette Odyssée.

« Une Odyssée », celle de Lisa Berri, nous emmène parcourir les paysages intérieurs que traverse une vie, et nous raconte les histoires qui la composent comme une épopée. Chaque sentiment est une aventure ; l’amour, les batailles, les victoires, les blessures… et le chemin en vaut toujours la peine !

Le mercredi 28 octobre 2026

de 21h00 à 23h00

payant

De 20 à 28 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-28T22:00:00+01:00

fin : 2026-10-29T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-28T21:00:00+02:00_2026-10-28T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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