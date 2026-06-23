Lisa de Nicolas Devort Roubaix

Roubaix

Lisa de Nicolas Devort

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:00:00

fin : 2026-10-06 21:15:00

Date(s) :

2026-10-06

L’histoire suit Lisa, 15 ans, qui rencontre son premier amour au moment où sa mère s’éprend d’Édouard. D’abord charmant, ce dernier se révèle vite toxique, menaçant de faire voler en éclats le cocon familial et la relation fusionnelle mère-fille. Face à cette situation, Lisa est confrontée à des choix d’adulte prématurés.

Dans une mise en scène épurée et sans accessoires, Nicolas Devort incarne avec virtuosité une dizaine de personnages. Mêlant humour, sensibilité et gravité, cette performance captivante livre un message puissant qui résonne tout particulièrement auprès des adolescents.

L’histoire suit Lisa, 15 ans, qui rencontre son premier amour au moment où sa mère s’éprend d’Édouard. D’abord charmant, ce dernier se révèle vite toxique, menaçant de faire voler en éclats le cocon familial et la relation fusionnelle mère-fille. Face à cette situation, Lisa est confrontée à des choix d’adulte prématurés.

Dans une mise en scène épurée et sans accessoires, Nicolas Devort incarne avec virtuosité une dizaine de personnages. Mêlant humour, sensibilité et gravité, cette performance captivante livre un message puissant qui résonne tout particulièrement auprès des adolescents. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

The story follows 15-year-old Lisa, who meets her first love just as her mother falls for Édouard. At first charming, Édouard quickly turns out to be toxic, threatening to shatter the family’s cozy world and the close mother-daughter bond. Faced with this situation, Lisa is forced to make choices typically reserved for adults.

In a minimalist production with no props, Nicolas Devort masterfully portrays a dozen characters. Blending humor, sensitivity, and gravity, this captivating performance delivers a powerful message that resonates particularly strongly with teenagers.

L’événement Lisa de Nicolas Devort Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme