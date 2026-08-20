L’isolation des combles et des toitures, Lille, Lille
samedi 17 octobre 2026 · Lille
Informations pratiques
L’isolation des combles et des toitures Samedi 17 octobre, 09h30 Lille Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T13:00:00+02:00
L’isolation des combles et des toitures
Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un modèle de combles en taille réelle. Cette animation est proposée en trois parties : un atelier théorique et deux ateliers pratiques. Le suivi des trois est obligatoire.
Atelier pratique 2 : samedi 17 octobre 2026 – 9h30 à 13h
Atelier brico – Max 12
Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)
Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Atelier théorique : Samedi 3 octobre 2026 – 9h30 à 12h
Atelier – Max 12
Lieu : MHD, 7 bis rue Racine, Lille
Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Animé par : logo MRES + INHARI
Atelier pratique 1 : samedi 10 octobre 2026 – 9h30 à 13h
Atelier brico – Max 12
Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)
Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Animé par : GRAAL
Lille Lille, France Lille 59024 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}]
Atelier de bricolage (Partie pratique 2 sur 2)
AMELIO
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