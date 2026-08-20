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L’isolation des combles et des toitures, Lille, Lille

samedi 17 octobre 2026 · Lille

L’isolation des combles et des toitures, Lille, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Lille
Adresse
Lille, France
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

L’isolation des combles et des toitures Samedi 17 octobre, 09h30 Lille Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T13:00:00+02:00

L’isolation des combles et des toitures
Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un modèle de combles en taille réelle. Cette animation est proposée en trois parties : un atelier théorique et deux ateliers pratiques. Le suivi des trois est obligatoire.

Atelier pratique 2 : samedi 17 octobre 2026 – 9h30 à 13h

Atelier brico – Max 12
Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)
Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Atelier théorique : Samedi 3 octobre 2026 – 9h30 à 12h
Atelier – Max 12
Lieu : MHD, 7 bis rue Racine, Lille
Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Animé par : logo MRES + INHARI

Atelier pratique 1 : samedi 10 octobre 2026 – 9h30 à 13h
Atelier brico – Max 12
Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)
Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Animé par : GRAAL

Lille Lille, France Lille 59024 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}]
Atelier de bricolage (Partie pratique 2 sur 2)

AMELIO

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