L’isolation des combles et des toitures, Lille, Lille

Informations pratiques

L’isolation des combles et des toitures Samedi 17 octobre, 09h30 Lille Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T13:00:00+02:00

L’isolation des combles et des toitures

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un modèle de combles en taille réelle. Cette animation est proposée en trois parties : un atelier théorique et deux ateliers pratiques. Le suivi des trois est obligatoire.

Atelier pratique 2 : samedi 17 octobre 2026 – 9h30 à 13h

Atelier brico – Max 12

Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)

Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Atelier théorique : Samedi 3 octobre 2026 – 9h30 à 12h

Atelier – Max 12

Lieu : MHD, 7 bis rue Racine, Lille

Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Animé par : logo MRES + INHARI

Atelier pratique 1 : samedi 10 octobre 2026 – 9h30 à 13h

Atelier brico – Max 12

Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)

Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Animé par : GRAAL

Lille Lille, France Lille 59024 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}]

Atelier de bricolage (Partie pratique 2 sur 2)

AMELIO