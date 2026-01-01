Lisons ensemble !

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Participez aux Nuits de la lecture 2026 !

Un groupe d’usagers et de bibliothécaires enthousiastes et motivés a travaillé tout l’automne pour vous offrir une expérience inédite la lecture collective et vivante d’un même roman, pour en explorer ensemble les émotions et les idées.

Thème Villes et campagnes

Une expérience conviviale et… musicale à vivre au cœur de votre bibliothèque préférée ! .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Médiathèque Équinoxe offers gourmet readings on Chinese literature and the country’s culinary wealth.

L’événement Lisons ensemble ! Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme