Châteauroux

Spectacle L’Encre et le piano

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre du 150e anniversaire de la mort de George Sand, l’Orchestre Symphonique de Châteauroux métropole présente le spectacle L’Encre et le piano en association avec la classe de théâtre du conservatoire.

Le pianiste concertiste Clément Bouvery sera dans le 2ème concerto pour piano de Chopin. En complément de cette œuvre centrale, Patrice Pinero dirigera des extraits de La Traviata de Verdi.

Ce spectacle Illustre le lien artistique entre Chopin et George Sand pendant leur séjour de plusieurs années dans la région.

Verdi extraits de La Traviata

Chopin 2e concerto pour piano

Mazurkas

Mise en espace Baptiste Kubich

Pian Clément Bouvery

Direction musicale Patrice Pinero. 5 .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the 150th anniversary of George Sand’s death, the Orchestre Symphonique de Châteauroux métropole presents L’Encre et le piano in association with the conservatory’s theater class.

L’événement Spectacle L’Encre et le piano Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY