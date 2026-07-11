Informations pratiques

Yutz

Lit d’embrouilles

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

34

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-03-31 20:30:00

fin : 2027-03-31

Date(s) :

2027-03-31

Le réveil est brutal pour Raphaël qui faisait sa sieste sur la terrasse. Scénariste, il se lève d’une soirée bien arrosée et d’une nuit festive. D’autant que sa femme de ménage s’active depuis une heure, que sa mère excentrique débarque à l’improviste pour lui annoncer son remariage et que l’on découvre le cadavre d’une mystérieuse femme, dans une malle de voyage.

Tandis qu’une capitaine est chargée de l’enquête, nos trois protagonistes se retrouvent en tête-à-tête et découvrent qu’ils fréquentaient la victime. Première révélation inattendue d’une affaire mouvementée où chacun va se livrer, mieux se connaitre et découvrir quelques confidences…Tout public

34 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

It’s a rude awakening for Raphaël, who was taking a nap on the terrace. A screenwriter, he’s just waking up after a night of heavy drinking and partying. To make matters worse, his housekeeper has been bustling about for an hour, his eccentric mother has shown up unannounced to tell him she’s getting remarried, and the body of a mysteriouswoman is discovered in a suitcase.

While a female captain is put in charge of the investigation, our three protagonists find themselves face-to-face and discover that they were all acquainted with the victim. This is the first unexpected revelation in a tumultuous case where everyone will open up, get to know each other better, and share a few secrets…

L’événement Lit d’embrouilles Yutz a été mis à jour le 2026-07-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME