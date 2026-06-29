Littératures dans l’espace public Pascal Jourdana Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Littératures dans l’espace public Pascal Jourdana

Lundi 29 juin 2026 de 19h à 20h30.

Accueil à partir de 18h30. Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 19:00:00

fin : 2026-06-29 20:30:00

Date(s) :

2026-06-29

Des graffitis de Pompéi aux collages féministes post #MeToo, en passant par les affiches d’Olympe de Gouges ou les dazibao, un parcours historique et thématique de la présence de la littérature hors du livre .

Des graffitis de Pompéi aux collages féministes post #MeToo, en passant par les affiches d’Olympe de Gouges ou les dazibao, un parcours historique et thématique de la présence de la littérature hors du livre .

Depuis toujours, des autrices, auteurs, anonymes ou non, ont installé délibérément leurs œuvres textuelles dans la rue , sur les murs en particulier, mais aussi en réactivant certaines formes d’oralité. Des procédés de publication directe, sans intermédiaire, où souvent la volonté littéraire renvoie à des questions de liberté, de démocratie et de citoyenneté.



Après des études supérieures en littérature, et une quinzaine d’années au sein de différentes maison d’édition, Pascal Jourdana est cofondateur de La Marelle*, enseignant associé à Aix-Marseille-Université, chargé de cours UE d’Écritures numériques au sein du parcours Écritures.



*La Marelle accueille des résidences d’écriture et de création à Marseille, La Ciotat et en Région Sud. Elle soutient, accompagne et diﬀuse des formes innovantes de création littéraire, propose de nombreuses actions culturelles et mène des activités contribuant au développement des pratiques littéraires et artistiques émergentes à l’international. Depuis 2010, La Marelle s’attache à partager et transmettre l’art d’écrire et sa nécessité. .

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 78 67 85 upop13@free.fr

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English :

From graffiti in Pompeii to post-#MeToo feminist collages, including posters by Olympe de Gouges and dazibao, a historical and thematic journey through the presence of “literature outside the book.”

L’événement Littératures dans l’espace public Pascal Jourdana Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille