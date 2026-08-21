Little Barrie et The Surfrajettes, L’Aéronef, Lille
jeudi 1 octobre 2026 · L'Aéronef · Lille
Informations pratiques
Little Barrie et The Surfrajettes Jeudi 1 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord
8 Euros / 5 Euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T20:00:00+02:00 – 2026-10-01T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T20:00:00+02:00 – 2026-10-01T23:00:00+02:00
Dans la famille rock britannique, versant psychédélique de la force, Little Barrie se pose là, aussi calme que brillant. 25 ans après ses premiers titres, il attrape au vol encore les fans de la première heure tout comme les amateur·ices d’apesanteur qui sauront déguster les interstices de liberté offert par le trio d’aujourd’hui. Dans la maison Little Barrie, ça groove, le son est brut et chaud, la basse est ronde et la guitare parfois crunchy…
Arrivées tout droit de Toronto (et des sixties !), The Surfrajettes lèvent le poing et portent haut leurs chignons et bottes go-go à grand renfort de rock psychédélique et de surf music saturée de réverb’.
L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Entre rock britannique infusé de blues, funk et soul et surf music !
D.R
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