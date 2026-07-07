Little Films Festival Le monde à l’envers (avant-première) Cinéma Casino Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Little Films Festival Le monde à l’envers (avant-première)

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-25 11:15:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-25

Dans le cadre de Little Films Festival, projection de Le monde à l’envers (avant-première) Tout public 45 mn De Collectif

Plongez dans un univers où la différence devient poésie à travers six récits touchants. De Rémi, le souriceau vivant la tête en bas, à Sacha et son parcours inclusif à l’école, de Lina qui s’envole avec un pull, à Lily qui fait éternuer la lune… Ce programme explore avec tendresse les perceptions singulières de l’enfance. Entre tricot de nuages, cités sous-marines et métamorphoses fantastiques du quotidien, ces films nous invitent à voir le monde avec les yeux de ceux et celles qui rêvent et vivent à un rythme différent, parfois juste en décalé . .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cinema.clamecy@orange.fr

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English : Little Films Festival Le monde à l’envers (avant-première)

L’événement Little Films Festival Le monde à l’envers (avant-première) Clamecy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Clamecy Haut Nivernais