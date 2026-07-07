Little films Festival Les Tourouges et les Toubleus Cinéma Casino Clamecy
mercredi 15 juillet 2026 · Cinéma Casino · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Little films Festival Les Tourouges et les Toubleus
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-18 11:10:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-18
Dans le cadre de Little Films Festival, projection de Les Tourouges et les Toubleus – Tout public 38 mn De Samantha Cutler, Daniel Snaddon
Un programme de quatre courts métrages haut en couleur pour triompher des différences ! Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore ils se détestent ! Par les créateurs du Gruffalo et de Superasticot, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler. .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cinema.clamecy@orange.fr
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English : Little films Festival Les Tourouges et les Toubleus
L’événement Little films Festival Les Tourouges et les Toubleus Clamecy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Clamecy Haut Nivernais
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