Little films Festival Les Tourouges et les Toubleus Cinéma Casino Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Little films Festival Les Tourouges et les Toubleus

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-18 11:10:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-18

Dans le cadre de Little Films Festival, projection de Les Tourouges et les Toubleus – Tout public 38 mn De Samantha Cutler, Daniel Snaddon

Un programme de quatre courts métrages haut en couleur pour triompher des différences ! Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore ils se détestent ! Par les créateurs du Gruffalo et de Superasticot, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler. .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cinema.clamecy@orange.fr

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English : Little films Festival Les Tourouges et les Toubleus

L’événement Little films Festival Les Tourouges et les Toubleus Clamecy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Clamecy Haut Nivernais