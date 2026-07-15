Informations pratiques

Thionville

Little Italy | Ensemble Lilanoor

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-03-05 20:00:00

fin : 2027-03-05 22:00:00

Date(s) :

2027-03-05

Sur les pas des émigrés italiens en France et aux Etats-Unis, la soprano Harmonie Deschamps et l’accordéoniste Pierre Cussac portent l’âme des transalpins avec nostalgie, sensibilité et espièglerie. Ce duo complice s’amuse à revisiter airs d’opéras, musique traditionnelle, madrigaux baroques et chanson populaire dans des arrangements inédits. Un voyage musical où les émotions et les cultures se rencontrent.Tout public

16 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

Following in the footsteps of Italian immigrants in France and the United States, soprano Harmonie Deschamps and accordionist Pierre Cussac bring to life the spirit of the Italians with nostalgia, sensitivity, and playfulness. This close-knit duo enjoys revisiting opera arias, traditional music, Baroque madrigals, and popular songs in original arrangements. A musical journey where emotions and cultures converge.

L’événement Little Italy | Ensemble Lilanoor Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME