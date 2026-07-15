Little Italy | Ensemble Lilanoor Thionville
vendredi 5 mars 2027 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Little Italy | Ensemble Lilanoor
8 place Marie-Louise Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
16
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-03-05 20:00:00
fin : 2027-03-05 22:00:00
Date(s) :
2027-03-05
Sur les pas des émigrés italiens en France et aux Etats-Unis, la soprano Harmonie Deschamps et l’accordéoniste Pierre Cussac portent l’âme des transalpins avec nostalgie, sensibilité et espièglerie. Ce duo complice s’amuse à revisiter airs d’opéras, musique traditionnelle, madrigaux baroques et chanson populaire dans des arrangements inédits. Un voyage musical où les émotions et les cultures se rencontrent.Tout public
16 .
8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Following in the footsteps of Italian immigrants in France and the United States, soprano Harmonie Deschamps and accordionist Pierre Cussac bring to life the spirit of the Italians with nostalgia, sensitivity, and playfulness. This close-knit duo enjoys revisiting opera arias, traditional music, Baroque madrigals, and popular songs in original arrangements. A musical journey where emotions and cultures converge.
L’événement Little Italy | Ensemble Lilanoor Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Thionville (Moselle)
- Un été au musée Thionville 15 juillet 2026
- Concert des Estivales Les Poulbots du Musette Quai Crauser Thionville 19 juillet 2026
- Après-midi jeux de société Thionville 25 juillet 2026
- Concert des Estivales Angelo Quai Crauser Thionville 26 juillet 2026
- Concert des Estivales Calypso 2 Quai Crauser Thionville 2 août 2026