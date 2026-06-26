Little Mômes Estival Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne
Little Mômes Estival Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne samedi 4 juillet 2026.
Aixe-sur-Vienne
Little Mômes Estival
Centre culturel Jacques Prévert Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Pour la 5ème édition, ce festival jeune public, porté par l’Association La Femme Bilboquet et soutenu par l’association Polysson, propose musique, théâtre, contes, ateliers… Rendez-vous au centre culturel Jacques Prévert.
Au programme de cette première journée:
– 10h Barbouille et lalala de la Compagnie Inter Spinas Canta (spectacle musical)
Durée 35 min Dès 6 mois
– 10h45 Atelier Polysson (éveil sonore)
Durée 30 min De 6 mois à 3 ans
– 16h Le garçon aux larmes gelées de la Compagnie Les Rats du Navire conte moderne musique marionnettes jeu masqué)
Durée 30 min Dès 3 ans
– 17h Distributeur de chansons
Durée 30 min Tout public
– 18h Bal costumé par le groupe Roule…et ferme derrière ! (bal, danse, costumes)
Durée 1h Dès 2 ans, famille bienvenue !
Buvette et carton truck, jeux et maquillages offerts par Loukidou. .
Centre culturel Jacques Prévert Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 01 66 63 littlemomesfestival@gmail.com
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English : Little Mômes Estival
L’événement Little Mômes Estival Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Val de Vienne
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