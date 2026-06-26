Little Mômes Estival Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne

Aixe-sur-Vienne

Little Mômes Estival

Centre culturel Jacques Prévert Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Pour la 5ème édition, ce festival jeune public, porté par l’Association La Femme Bilboquet et soutenu par l’association Polysson, propose musique, théâtre, contes, ateliers… Rendez-vous au centre culturel Jacques Prévert.

Au programme de cette première journée:

– 10h Barbouille et lalala de la Compagnie Inter Spinas Canta (spectacle musical)

Durée 35 min Dès 6 mois

– 10h45 Atelier Polysson (éveil sonore)

Durée 30 min De 6 mois à 3 ans

– 16h Le garçon aux larmes gelées de la Compagnie Les Rats du Navire conte moderne musique marionnettes jeu masqué)

Durée 30 min Dès 3 ans

– 17h Distributeur de chansons

Durée 30 min Tout public

– 18h Bal costumé par le groupe Roule…et ferme derrière ! (bal, danse, costumes)

Durée 1h Dès 2 ans, famille bienvenue !

Buvette et carton truck, jeux et maquillages offerts par Loukidou. .

Centre culturel Jacques Prévert Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 01 66 63 littlemomesfestival@gmail.com

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English : Little Mômes Estival

L’événement Little Mômes Estival Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Val de Vienne