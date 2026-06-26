Little Mômes Estival Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne

Aixe-sur-Vienne

Little Mômes Estival

Centre culturel Jacques Prévert Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Pour la 5ème édition, ce festival jeune public, porté par l’Association La Femme Bilboquet et soutenu par l’association Polysson, propose musique, théâtre, contes, ateliers… Rendez-vous au centre culturel Jacques Prévert.

Au programme de cette deuxième journée:

– 10h: Moquette par la Compagnie Le cri du clown (conte clowné )

Durée 50 min Dès 5 ans

– 11h: Atelier Polysson (éveil musical)

Durée 30 min De 3 ans à 6 ans

– 16h30 Cendrillon du Collectif Champ Libre (théâtre de foire)

Durée 30 min Dès 5 ans

– 17h Carton-truck: qu’il fasse beau, chaud ou pas, notre équipe se tient prête et vous invite à faire un tour du côté de notre buvette et notre carton truck pour étancher les soifs et satisfaire les petits creux.

– 18h: Roméo et Juliette de la Cie La Femme Bilboquet (théâtre)

Durée: 1h30 De 8 à 117 ans !

Jeux et maquillages offerts par Loukidou. .

Centre culturel Jacques Prévert Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 01 66 63 littlemomesfestival@gmail.com

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English : Little Mômes Estival

L’événement Little Mômes Estival Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Val de Vienne