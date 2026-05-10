LIVE BAZAR Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS mercredi 20 mai 2026.
Mercredi 20 mai, 19h30 – Grand studio
Radio-concert en direct !
Première partie
Concert de Bazar Electrique : Radio Music (avec des oeuvres d’Aurélio Edler-Copes, Georges Aperghis Peter Aplinger et Alessandro Perini)
Restitution de l’atelier d’écoute et création collective
BAZAR ÉLECTRIQUE
Eloïse Labaume, voix, radio et téléphone
Aurélio Edler-Copes, guitare électrique, voix et électronique
Deuxième partie
Interview-concert de Carol Robinson avec Bazar Electrique
Restitution de l’atelier d’improvisation Carol Robinson, Birbyne et électronique
Jeudi 21 mai, 19h30 – Grand studio
Radio-concert en direct !
Première partie
Interview-concert de Laurent Durupt avec Bazar Electrique
Restitution de l’atelier proposé par Laurent Durupt sur l’oeuvre « Music in Fifths » de P. Glass
Laurent Durupt, piano et électronique
Deuxième partie
Interview-concert de Thierry Miroglio avec Bazar Electrique
Thierry Miroglio, percussion
Rodrigo Cadiz, Aurélio Edler-Copes, électronique
Dans le cadre de la semaine des arts croisés du 18 au 23 mai, organisation d’un spectacle, émission de radio
Du mercredi 20 mai 2026 au jeudi 21 mai 2026 :
mercredi, jeudi
de 19h30 à 20h30
gratuit
Il vous appartient de suivre le lien ci-dessous pour réserver impérativement des places
Tout public.
début : 2026-05-20T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-21T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T19:30:00+02:00_2026-05-20T20:30:00+02:00;2026-05-21T19:30:00+02:00_2026-05-21T20:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS
