LIVE BAZAR Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Darius Milhaud

Adresse : 2 impasse Vandal

Ville : 75014 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif : <p>Il vous appartient de suivre le lien ci-dessous pour <b>réserver impérativement des places</b></p>

Mercredi 20 mai, 19h30 – Grand studio

Radio-concert en direct !

Première partie
 Concert de Bazar Electrique : Radio Music (avec des oeuvres d’Aurélio Edler-Copes, Georges Aperghis Peter Aplinger et Alessandro Perini)
Restitution de l’atelier d’écoute et création collective

BAZAR ÉLECTRIQUE
Eloïse Labaume, voix, radio et téléphone
Aurélio Edler-Copes, guitare électrique, voix et électronique

Deuxième partie
Interview-concert de Carol Robinson avec Bazar Electrique
Restitution de l’atelier d’improvisation Carol Robinson, Birbyne et électronique

Jeudi 21 mai, 19h30 – Grand studio

Radio-concert en direct !

Première partie
Interview-concert de Laurent Durupt avec Bazar Electrique
Restitution de l’atelier proposé par Laurent Durupt sur l’oeuvre « Music in Fifths » de P. Glass

Laurent Durupt, piano et électronique

Deuxième partie
Interview-concert de Thierry Miroglio avec Bazar Electrique

Thierry Miroglio, percussion
Rodrigo Cadiz, Aurélio Edler-Copes, électronique

Dans le cadre de la semaine des arts croisés du 18 au 23 mai, organisation d’un spectacle, émission de radio
Du mercredi 20 mai 2026 au jeudi 21 mai 2026 :
mercredi, jeudi
de 19h30 à 20h30
gratuit

Il vous appartient de suivre le lien ci-dessous pour réserver impérativement des places

Tout public.

