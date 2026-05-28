Live Bed Show – Copy ‘n’ Riot Incognito artclub 24h/24 Paris

Copy ‘n’ Riot à la galerie Incognito débarque avec un concert, orchestre de coquillages, bedroom punk, enfermées dans un 5m2. Une scénographie pop et bestiale, préparez vos lunettes et vos bouchons d’oreilles !!!

Rendez-vous à 16h pour le début du concert à la B52’s, à la Devo, à la Chicks on Speed, alla vongole, voyage en eaux colorées.

Copy ‘n’ Riot à la galerie incognito débarque avec un concert, orchestre de coquillages, bedroom punk, enfermées dans un 5m2. Une scénographie pop et bestiale, préparez vos lunettes et vos bouchons à…

Le dimanche 21 juin 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T19:00:00+02:00

Incognito artclub 24h/24 16, rue Guénégaud 75006 Paris

+33664979864 artclub@incognito.paris https://www.facebook.com/incognito24h24 https://www.facebook.com/incognito24h24



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