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Live Bed Show – Copy ‘n’ Riot Incognito artclub 24h/24 Paris

Live Bed Show – Copy ‘n’ Riot Incognito artclub 24h/24 Paris

Live Bed Show – Copy ‘n’ Riot Incognito artclub 24h/24 Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Incognito artclub 24h/24

Adresse : 16, rue Guénégaud

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Copy ‘n’ Riot à la galerie Incognito débarque avec un concert, orchestre de coquillages, bedroom punk, enfermées dans un 5m2. Une scénographie pop et bestiale, préparez vos lunettes et vos bouchons d’oreilles !!!

Rendez-vous à 16h pour le début du concert à la B52’s, à la Devo, à la Chicks on Speed, alla vongole, voyage en eaux colorées.

Copy ‘n’ Riot à la galerie incognito débarque avec un concert, orchestre de coquillages, bedroom punk, enfermées dans un 5m2. Une scénographie pop et bestiale, préparez vos lunettes et vos bouchons à…
Le dimanche 21 juin 2026
de 16h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T19:00:00+02:00

Incognito artclub 24h/24 16, rue Guénégaud  75006 Paris
+33664979864 artclub@incognito.paris https://www.facebook.com/incognito24h24 https://www.facebook.com/incognito24h24


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