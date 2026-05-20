Live Twitch Advance Parallèle Concours Advance Paris
Live Twitch Advance Parallèle Concours Advance Paris mardi 2 juin 2026.
Live Twitch Advance Parallèle Concours Advance Paris Mardi 2 juin, 18h30 sur inscription
Live Twitch Concours Advance Parallèle
Intégrer une grande école d’ingénieurs hors Parcoursup, c’est possible !
En direct sur Twitch le 2 juin à 18h30 !
Que vous soyez en réorientation ou en poursuite d’études, rejoignez-nous pour découvrir comment intégrer l’EPITA, l’ESME, l’IPSA ou SupBiotech via Admissions Parallèles – en échangeant directement avec nos étudiants et l’équipe d’admission.
Au programme
– Témoignages d’étudiants ayant intégré une école via les admissions parallèles
– Comment constituer votre dossier de candidature et maximiser vos chances
– Ce qu’il faut savoir pour candidater à la rentrée 2026
– Une session de questions-réponses tout au long du live sur le chat
Advance Parallèle : 3 voies d’accès au cursus ingénieur adaptées à vos besoins
Vous cherchez une alternance, à réorienter votre parcours ou à poursuivre vos études pour obtenir votre diplôme d’ingénieur ? Vous êtes passionné par l’informatique, l’aéronautique, l’aérospatial, la robotique, le numérique ou encore les biotechnologies ?
Advance Parallèle est fait pour vous !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-02T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-02T20:00:00.000+02:00
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https://evenements.concours-advance.fr/e/live-twitch-advance-parallele-
Concours Advance 34 rue de Fleurus 75 006 Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006 Paris
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