Livre sur la Place 2026 Atelier dessin Monstres Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Atelier dessin Monstres
Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 13:00:00
fin : 2026-09-12 14:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Voici un atelier qui s’adresse à tous, même à ceux qui se croient nuls en dessin ! L’illustrateur Thomas Baas te propose d’apprendre à dessiner des monstres grâce à de nombreux petits exercices qui permettront de libérer ton trait et d’exprimer ton imagination.
Thomas Baas Pops et Mimos4a (Actes Sud Jeunesse)
De 5 à 15 ansEnfants
0 .
Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Here’s a workshop for everyone—even those who think they’re terrible at drawing! Illustrator Thomas Baas invites you to learn how to draw monsters through a series of short exercises that will help you loosen up your lines and give free rein to your imagination.
Thomas Baas, *Pops* and *Mimos4a* (Actes Sud Jeunesse)
Ages 5 to 15
L’événement Livre sur la Place 2026 Atelier dessin Monstres Nancy a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION NANCY
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