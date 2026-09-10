Livre sur la Place 2026 Atelier dessin Monstres Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Nancy

samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Atelier dessin Monstres

Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 13:00:00

fin : 2026-09-12 14:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Voici un atelier qui s’adresse à tous, même à ceux qui se croient nuls en dessin ! L’illustrateur Thomas Baas te propose d’apprendre à dessiner des monstres grâce à de nombreux petits exercices qui permettront de libérer ton trait et d’exprimer ton imagination.

Thomas Baas Pops et Mimos4a (Actes Sud Jeunesse)

De 5 à 15 ansEnfants

0 .

Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Here’s a workshop for everyone—even those who think they’re terrible at drawing! Illustrator Thomas Baas invites you to learn how to draw monsters through a series of short exercises that will help you loosen up your lines and give free rein to your imagination.

Thomas Baas, *Pops* and *Mimos4a* (Actes Sud Jeunesse)

Ages 5 to 15

L’événement Livre sur la Place 2026 Atelier dessin Monstres Nancy a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION NANCY