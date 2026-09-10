Livre sur la Place 2026 Atelier Inventer l’impossible Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Nancy

dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Atelier Inventer l’impossible

Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 11:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Avec Nathalie Biston, imagine une créature unique et surprenante aux pouvoirs fantastiques et donne-lui vie sur papier. Tu pourras alors envisager sa rencontre avec la jeune Min-Jee.

Nathalie Biston Haemi (Père Fouettard)

Pour les 8-10 ansEnfants

0 .

Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

With Nathalie Biston, imagine a unique and surprising creature with magical powers and bring it to life on paper. You can then imagine its encounter with young Min-Jee.

Nathalie Biston Haemi (Père Fouettard)

For ages 8–10

L’événement Livre sur la Place 2026 Atelier Inventer l’impossible Nancy a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION NANCY