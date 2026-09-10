Livre sur la place 2026 Atelier pop-up Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Nancy

samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la place 2026 Atelier pop-up

Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

François Soutif s’inspire de son album et te propose de créer avec lui une jungle pop-up avec trois fois rien du papier, de la gouache, un marker noir, de la colle et des ciseaux. Prêt à tenter l’aventure ?

Dès 7 ansEnfants

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Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

François Soutif draws inspiration from his album and invites you to join him in creating a pop-up jungle using next to nothing: paper, gouache, a black marker, glue, and scissors. Ready to give it a try?

Ages 7 and up

L’événement Livre sur la place 2026 Atelier pop-up Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY