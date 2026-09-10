Livre sur la place 2026 Atelier pop-up Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la place 2026 Atelier pop-up
Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
François Soutif s’inspire de son album et te propose de créer avec lui une jungle pop-up avec trois fois rien du papier, de la gouache, un marker noir, de la colle et des ciseaux. Prêt à tenter l’aventure ?
Dès 7 ansEnfants
0 .
Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
François Soutif draws inspiration from his album and invites you to join him in creating a pop-up jungle using next to nothing: paper, gouache, a black marker, glue, and scissors. Ready to give it a try?
Ages 7 and up
L’événement Livre sur la place 2026 Atelier pop-up Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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