Livre sur la place 2026 Atelier pop-up Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Nancy

dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la place 2026 Atelier pop-up

Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 15:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Papiers de couleur, colle et ciseaux… c’est tout ce qu’il te faudra pour créer ton propre popup en compagnie de l’artiste Sylvie Bessard. Avec un clin d’œil aux fans de la forêt et d’animaux !

Dès 6 ansEnfants

0 .

Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Colored paper, glue, and scissors? That’s all you’ll need to create your own pop-up book with artist Sylvie Bessard. A treat for fans of the Forest and animals!

Ages 6 and up

L’événement Livre sur la place 2026 Atelier pop-up Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY