Livre sur la Place 2026 Atelier Portrait de Guimauve Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Atelier Portrait de Guimauve
Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Avec Seng Soun Ratanavanh amuse-toi à couper, coller et dessiner pour faire un joli portrait de Guimauve, l’adorable (mais de mauvaise humeur !) lapin de l’album Guimauve et son petit géant.
Seng Soun Ratanavanh Guimauve et son petit géant (La Martinière jeunesse)
De 4 à 6 ansEnfants
0 .
Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Join Seng Soun Ratanavanh as you have fun cutting, pasting, and drawing to create a lovely portrait of Guimauve, the adorable (but grumpy!) rabbit from the book *Guimauve and Her Little Giant*.
Seng Soun Ratanavanh, *Guimauve and Her Little Giant* (La Martinière Jeunesse)
Ages 4–6
L’événement Livre sur la Place 2026 Atelier Portrait de Guimauve Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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