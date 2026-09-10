Livre sur la Place 2026 Atelier Portrait de Guimauve Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Nancy

dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Atelier Portrait de Guimauve

Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Avec Seng Soun Ratanavanh amuse-toi à couper, coller et dessiner pour faire un joli portrait de Guimauve, l’adorable (mais de mauvaise humeur !) lapin de l’album Guimauve et son petit géant.

Seng Soun Ratanavanh Guimauve et son petit géant (La Martinière jeunesse)

De 4 à 6 ansEnfants

0 .

Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Join Seng Soun Ratanavanh as you have fun cutting, pasting, and drawing to create a lovely portrait of Guimauve, the adorable (but grumpy!) rabbit from the book *Guimauve and Her Little Giant*.

Seng Soun Ratanavanh, *Guimauve and Her Little Giant* (La Martinière Jeunesse)

Ages 4–6

L’événement Livre sur la Place 2026 Atelier Portrait de Guimauve Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY