Livre sur la Place 2026 Ateliers et jeux Dans le secret des eaux tranquilles Muséum-Aquarium de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Ateliers et jeux Dans le secret des eaux tranquilles

Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Rendez-vous dans la galerie de zoologie du Muséum pour des ateliers et des jeux qui te feront découvrir les dessous de la vie des amphibiens avec l’autrice Cécile Jacoud.

À partir de 7 ans

En partenariat avec le Muséum-Aquarium de NancyEnfants

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Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Join us in the Museum’s zoology gallery for workshops and games that will help you discover the secrets of amphibian life with author Cécile Jacoud.

Ages 7 and up

In partnership with the Mus%E9um-Aquarium in Nancy

L’événement Livre sur la Place 2026 Ateliers et jeux Dans le secret des eaux tranquilles Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY