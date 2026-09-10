Livre sur la Place 2026 Ateliers et jeux Dans le secret des eaux tranquilles Muséum-Aquarium de Nancy Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Muséum-Aquarium de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Ateliers et jeux Dans le secret des eaux tranquilles
Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Rendez-vous dans la galerie de zoologie du Muséum pour des ateliers et des jeux qui te feront découvrir les dessous de la vie des amphibiens avec l’autrice Cécile Jacoud.
À partir de 7 ans
En partenariat avec le Muséum-Aquarium de NancyEnfants
0 .
Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Join us in the Museum’s zoology gallery for workshops and games that will help you discover the secrets of amphibian life with author Cécile Jacoud.
Ages 7 and up
In partnership with the Mus%E9um-Aquarium in Nancy
L’événement Livre sur la Place 2026 Ateliers et jeux Dans le secret des eaux tranquilles Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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