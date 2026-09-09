Livre sur la Place 2026 Ateliers, stages de loisirs Affaires sensibles Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Opéra national de Nancy-Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Ateliers, stages de loisirs Affaires sensibles
Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 15:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Émission en direct par Fabrice Drouelle. Les grandes affaires, les aventures et les procès qui ont marqué les cinquante dernières années.
En partenariat avec France Inter.
Entrée sur réservation, billetterie gratuite en ligne et à l’Opéra dès le 1er septembre à 13h (max. 2 billets/pers.)Tout public
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Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11
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English :
Live broadcast by Fabrice Drouelle. The major cases, scandals, and trials that have shaped the last fifty years.
In partnership with France Inter.
Admission by reservation only; free tickets available online and at the Opera starting September 1 at 1:00 p.m. (max. 2 tickets per person).
L’événement Livre sur la Place 2026 Ateliers, stages de loisirs Affaires sensibles Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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