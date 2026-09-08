UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nancy

Livre sur la Place 2026 Ateliers, stages de loisirs Émission littéraire Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy

vendredi 11 septembre 2026 · Opéra national de Nancy-Lorraine · Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Opéra national de Nancy-Lorraine
Adresse
1 rue Sainte-Catherine
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Livre sur la Place 2026 Ateliers, stages de loisirs Émission littéraire

Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 11:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Assistez à la nouvelle émission littéraire de France Inter.

Entrée sur réservation, billetterie gratuite en ligne et à l’Opéra dès le 1er septembre 13h (max. 2 billets/pers.)Tout public
0  .

Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tune in to France Inter’s new literary program.

Admission by reservation only; free tickets available online and at the Opera starting September 1 at 1:00 p.m. (max. 2 tickets per person)

L’événement Livre sur la Place 2026 Ateliers, stages de loisirs Émission littéraire Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY

À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)