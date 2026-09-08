Livre sur la Place 2026 Ateliers, stages de loisirs Émission littéraire Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Ateliers, stages de loisirs Émission littéraire

Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 11:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Assistez à la nouvelle émission littéraire de France Inter.

Entrée sur réservation, billetterie gratuite en ligne et à l’Opéra dès le 1er septembre 13h (max. 2 billets/pers.)Tout public

0 .

Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

Tune in to France Inter’s new literary program.

Admission by reservation only; free tickets available online and at the Opera starting September 1 at 1:00 p.m. (max. 2 tickets per person)

L’événement Livre sur la Place 2026 Ateliers, stages de loisirs Émission littéraire Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY