Livre sur la Place 2026 Conférence Amélie Nothomb Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Hôtel de Ville mairie de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Amélie Nothomb
Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 13:30:00
fin : 2026-09-11 14:30:00
Date(s) :
2026-09-11
La rencontre entre un jeune homme et un perroquet peut-elle interroger la fragilité de nos âmes ? C’est une des questions que soulève le 35e roman d’Amélie Nothomb.
En partenariat avec Lire Magazine et l’Institut des Sourds de la Malgrange.Tout public
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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00
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English :
Can an encounter between a young man and a parrot make us question the fragility of our very selves? That is one of the questions raised by Amélie Nothomb’s 35th novel.
In partnership with Lire Magazine and the Institut des Sourds de la Malgrange.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Amélie Nothomb Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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