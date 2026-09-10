Livre sur la Place 2026 Conférence Andreï Kourkov Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Andreï Kourkov

Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 16:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Né en Russie et habitant de Kiev, Andreï Kourkov est sans doute l’auteur ukrainien le plus connu en France. Dès l’annexion de la Crimée par la Russie, il dénonce la guerre et tente de faire entendre les voix ukrainiennes, notamment par la fiction. Ce n’est pas par hasard que, comme les deux premiers, le troisième tome de son feuilleton historique sur la Kiev de 1919 résonne avec ce qui se passe aujourd’hui.

Dédicaces sur site LSF.

En partenariat avec Le Point, la Fondation Jan Michalski et l’Institut des Sourds de la Malgrange.Tout public

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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

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English :

Born in Russia and living in Kyiv, Andrei Kurkov is undoubtedly the best-known Ukrainian author in France. Ever since Russia’s annexation of Crimea, he has denounced the war and sought to give voice to Ukrainians, particularly through fiction. It is no coincidence that, like the first two, the third volume of his historical series set in Kiev in 1919 resonates with what is happening today.

Book signings on site at LSF.

In partnership with Le Point, the Jan Michalski Foundation, and the Institut des Sourds de la Malgrange.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Andreï Kourkov Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY