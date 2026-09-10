Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Apéro littéraire avec François-Henri Désérable

Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

François-Henri Désérable signe avec Le Palais un grand roman d’aventures sur le vin. L’occasion de déguster un verre avec l’écrivain.

Dédicaces sur site. Réservation obligatoire.

En partenariat avec la Société des Hôtels Littéraires.Tout public

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Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 20 20

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English :

With *Le Palais*, François-Henri Désirable has written a great adventure novel about wine. It’s an opportunity to enjoy a glass with the author.

Book signings on site. Reservations required.

In partnership with the Société des Hôtels Littéraires.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Apéro littéraire avec François-Henri Désérable Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY