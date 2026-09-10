Livre sur la Place 2026 Conférence Apéro littéraire avec François-Henri Désérable Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Apéro littéraire avec François-Henri Désérable
Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
François-Henri Désérable signe avec Le Palais un grand roman d’aventures sur le vin. L’occasion de déguster un verre avec l’écrivain.
Dédicaces sur site. Réservation obligatoire.
En partenariat avec la Société des Hôtels Littéraires.Tout public
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Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 20 20
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English :
With *Le Palais*, François-Henri Désirable has written a great adventure novel about wine. It’s an opportunity to enjoy a glass with the author.
Book signings on site. Reservations required.
In partnership with the Société des Hôtels Littéraires.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Apéro littéraire avec François-Henri Désérable Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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