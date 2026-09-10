Livre sur la Place 2026 Conférence Autobiographies de l’Intime Place de la Carrière Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Autobiographies de l’Intime
Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 17:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Des textes qui se confrontent au réel, source même de l’écriture. Sensibles, audacieux, ils abordent les désirs contenus, les silences assourdissants, les solitudes et l’homosexualité. Sans détours, ils sondent l’expérience intime tout en s’inscrivant dans leur époque.Tout public
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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Texts that grapple with reality, the very source of writing. Sensitive and daring, they explore repressed desires, deafening silences, loneliness, and homosexuality. Without beating around the bush, they probe the intimate experience while remaining firmly rooted in their era.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Autobiographies de l’Intime Nancy a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION NANCY
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