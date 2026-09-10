Livre sur la Place 2026 Conférence Bibliodiversité et écologie du livre Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Bibliodiversité et écologie du livre

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Pour faire face aux défis du changement climatique et de la préservation de l’environnement, toute notre société se transforme, y compris la chaîne du livre. La notion de bibliodiversité fait désormais écho à celle de biodiversité. Avec Fanny Valembois et des professionnels du livre, les Bibliothèques de Nancy interrogent l’écologie de l’édition ses limites actuelles et la recherche de nouveaux équilibres économiques et de diffusion.

En partenariat avec les Bibliothèques de Nancy.Tout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

To address the challenges of climate change and environmental conservation, our entire society is undergoing a transformation, including the book industry. The concept of “bibliodiversity” now echoes that of “biodiversity.” Together with Fanny Valembois and publishing professionals, the Nancy Libraries are examining the ecology of publishing: its current limitations and the search for new economic and distribution balances.

In partnership with the Nancy Libraries.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Bibliodiversité et écologie du livre Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY